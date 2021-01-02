Второй день нового года. Провести выходные весело и с пользой для здоровья

Второй день нового года наконец-то порадовал белорусов минусом. Пусть и небольшим, но таким долгожданным. С соблюдением всех мер предосторожности любители здорового образа жизни устремились на катки, лыжероллерные трассы и горнолыжные комплексы. В наступившем году, как и в прошлом, из-за пандемии внутренний туризм будет главным трендом выходного дня и отпусков. Андрей Козлов сегодня с самого утра отправился по наиболее популярным местам активного отдыха, чтобы узнать, где повышенный спрос на ЗОЖ.



Понаблюдать за тем, как минчане активно проводят первые новогодние выходные, мы отправились сначала на Октябрьскую площадь, где находится главная елка страны, а во Дворце Республики идут новогодние представления. Этот синтез - отличное начало дня для тех, кто верит в Деда Мороза. А уже дальше вместе с родителями есть несколько вариантов провести день куда более динамично.



