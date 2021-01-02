3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентЗдоровьеКультураПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Второй день нового года. Провести выходные весело и с пользой для здоровья
Второй день нового года наконец-то порадовал белорусов минусом. Пусть и небольшим, но таким долгожданным. С соблюдением всех мер предосторожности любители здорового образа жизни устремились на катки, лыжероллерные трассы и горнолыжные комплексы. В наступившем году, как и в прошлом, из-за пандемии внутренний туризм будет главным трендом выходного дня и отпусков. Андрей Козлов сегодня с самого утра отправился по наиболее популярным местам активного отдыха, чтобы узнать, где повышенный спрос на ЗОЖ.
Понаблюдать за тем, как минчане активно проводят первые новогодние выходные, мы отправились сначала на Октябрьскую площадь, где находится главная елка страны, а во Дворце Республики идут новогодние представления. Этот синтез - отличное начало дня для тех, кто верит в Деда Мороза. А уже дальше вместе с родителями есть несколько вариантов провести день куда более динамично.
Катание на коньках - одно из самых популярных развлечений
Одновременно на протяжении всей дистанции в Веснянке на лыжах находилось порядка 200 человек
Уже куда больших поклонников скоростного спуска обнаруживаем
в Курасовщине, снежные пушки которой позволяют сохранять склон в отличном состоянии. Однако многие минчане по традиции стараются в большие выходные побывать ближе.
В горнолыжных центрах наплыв любителей активного отдыха
Cамая гористая местность Беларуси находится, как известно, по маршруту Раубичи - Силичи - Логойск. И вот здесь любители более активного отдыха вместо лыж и коньков выбирают либо горные лыжи, либо сноуборд.Очереди в фуд-корты не прекращаются, а особенно популярны здесь на первый взгляд тюбинги. Благо в Силичах задействовано сразу несколько склонов, легкий ночной мороз на которых сохранил покрытие в идеальном состоянии.
Команда Агентства теленовостей встала на сноуборд
И совершенно случайно среди огромного, как видно, количества желающих встречаем наших коллег из Агентства теленовостей. Да, наши тоже за ЗОЖ.
Президент
Все
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Политика
Все
Общество
Все
На каких конкурсах молодые рабочие могут отточить свое профмастерство
Почетный профессор Кентского университета: Мы сегодня ближе к ядерному Армагеддону, чем когда-либо
Эксперт рассказал, почему не верит в новый мировой порядок
На городском семинаре в Минске обсудили создание антифейк-контента в период электоральной кампании
В мире
Все
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Полиция Чехии протестует против низких зарплат
Политолог: Президентские выборы в Молдове - это репетиция перед парламентскими выборами 2025 года
Лавров: США готовят Европу к тому, чтобы она вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов