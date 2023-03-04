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Второй день работы выставки "Беларусь интеллектуальная" в Витебске

Второй день работы выставки "Беларусь интеллектуальная" в Витебске

Достижения отечественной научной мысли заняли одно из самых больших сооружений областного центра - футбольный манеж. Но даже такое просторное помещение не смогло вместить все стенды. Под открытым небом представлены новинки автостроения. Северный регион презентовал на выставке около сотни проектов двух десятков предприятий и учреждений. Здесь новейшие разработки в сфере IT-технологий, робототехники, приборостроения, электротранспорта, военной науки, экологии, биотехнологий, здравоохранения и формации.


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Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: Появляется второе дыхание у нашей науки. Потому что на науку начинают обращать внимание из-за того, что это естественный процесс. Наши "партнеры" с Запада нам реально помогают, отбирая у нас не высокотехнологичные блага, которыми мы привыкли пользоваться, заставляют нас разрабатывать все самим. Потом они будут пытаться вернуться на этот рынок, но в Беларуси не такие простые ребята, чтобы сюда сразу пустить.

Свои продукты представляют как государственные, так и частные компании, молодые ученые и даже школьники. Выставка будет работать в Витебске по 5 марта.

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