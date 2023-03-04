Второй день работы выставки "Беларусь интеллектуальная" в Витебске

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: Появляется второе дыхание у нашей науки. Потому что на науку начинают обращать внимание из-за того, что это естественный процесс. Наши "партнеры" с Запада нам реально помогают, отбирая у нас не высокотехнологичные блага, которыми мы привыкли пользоваться, заставляют нас разрабатывать все самим. Потом они будут пытаться вернуться на этот рынок, но в Беларуси не такие простые ребята, чтобы сюда сразу пустить.