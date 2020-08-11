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Второй день в Минске протестующие устраивают массовые беспорядки
Милиция пресекает все попытки провокаторов. 10 августа в город вышли агрессивно настроенные люди.
На улице Притыцкого митингующие строили баррикады
В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, около 23:00 один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, сообщает МВД Беларуси. Устройство взорвалось в руке мужчины, в результате он получил травмы, несовместимые с жизнью. Погибший 33-летний житель города Минска был осужден и отбывал наказание за убийство человека.
Помимо этого накануне в Минске произошло несколько жестких столкновений между участниками беспорядков и правоохранителями. Протестующие бросали в сотрудников милиции бутылки с зажигательной смесью, куски тротуарной плитки, а также обстреливали фейерверками. В свою очередь стражи порядка делали все возможное, чтобы усмирить агрессивно настроенных людей. Не обошлось без пострадавших как с одной, так и с другой стороны.
Массовые беспорядки перед торговым центром "Рига"
Там протестующие для более выгодного положения и атаки милиционеров возвели баррикады. Отметим, что именно с таких конструкций стал разрастаться палаточный лагерь во время украинского Майдана. Также стычки митингующих с правоохранителями были зафиксированы в районе площади Бангалор.
Беспорядки прошли и в других городах страны. Сценарий во всех случаях был примерно одинаковый. Координаторы настраивают протестующих на провокации, затем возводятся баррикады, после чего правоохранителей начинают забрасывать коктейлями Молотова (зафиксированы и такие случаи), камнями и тротуарной плиткой. В Минске на отряд ОМОНа был совершен наезд легковым автомобилем - он врезался в ряды правоохранителей.
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