Второй день в Минске протестующие устраивают массовые беспорядки

Милиция пресекает все попытки провокаторов. 10 августа в город вышли агрессивно настроенные люди.





На улице Притыцкого митингующие строили баррикады

В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, около 23:00 один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, сообщает МВД Беларуси. Устройство взорвалось в руке мужчины, в результате он получил травмы, несовместимые с жизнью. Погибший 33-летний житель города Минска был осужден и отбывал наказание за убийство человека.

Помимо этого накануне в Минске произошло несколько жестких столкновений между участниками беспорядков и правоохранителями. Протестующие бросали в сотрудников милиции бутылки с зажигательной смесью, куски тротуарной плитки, а также обстреливали фейерверками. В свою очередь стражи порядка делали все возможное, чтобы усмирить агрессивно настроенных людей. Не обошлось без пострадавших как с одной, так и с другой стороны.

Массовые беспорядки перед торговым центром "Рига"

Там протестующие для более выгодного положения и атаки милиционеров возвели баррикады. Отметим, что именно с таких конструкций стал разрастаться палаточный лагерь во время украинского Майдана. Также стычки митингующих с правоохранителями были зафиксированы в районе площади Бангалор.