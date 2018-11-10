Второй дом комплекса "Парк Челюскинцев" готов к заселению

Прекрасным видом на парковую зону в центре столицы могут наслаждаться новоселы комплекса "Парк Челюскинцев". Второй дом комплекса готов к заселению. Он рассчитан на 576 квартир. Компания-застройщик "Дана Холдингс" пригласила будущих жильцов оценить апартаменты. Первая очередь была сдана в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Некоторые в своих квартирах уже успели сделать ремонт.

С их будущими соседями познакомилась Наталья Кузьмицкая. Удобное расположение, современный дизайн, свободная планировка квартир, но главное - доступные цены. Жилой комплекс "Парк Челюскинцев" соответствует всем современным стандартам, которые сегодня предъявляют к жилью горожане.



В просторном холле новостройки, который больше напоминает лобби гостиницы, принимают будущих новоселов. Сегодня они впервые увидят свои квартиры. Семье Кучур уже не терпится приступить к ремонту. Сейчас молодая семья снимает жилье на окраине города, поэтому собственные квадратные метры решили приобрести поближе к центру.



Комплекс "Парк Челюскинцев" дарит своим жильцам невероятное ощущение близости к природе. Именно это и стало решающим фактором для семьи Валент. Профессиональные спортсмены, чемпионы мира и Европы по тайскому боксу уже видят себя на пробежке в парке и у водной зоны на соседней улице Филимонова.



Да и в целом месторасположение этого жилого комплекса лучше не придумать. За парком Центральный ботанический сад, совсем рядом спортивный комплекс "Олимпийский", который новоселы смогут посещать со значительной скидкой, ведь между "Дана Холдингс" и спортивным комплексом заключено партнерское соглашение.

