Второй энергоблок БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию. Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии станции, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока.