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Второй энергоблок БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию

Второй энергоблок БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию. Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии станции, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию второго энергоблока.

В настоящее время блок работает на номинальной мощности. С момента включения в объединенную энергосистему он выработал более 2 млрд кВт/ч электроэнергии.

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