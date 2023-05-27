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Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть

Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть

Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМинистерства энергетики.

"27 мая в 21:05 второй энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после завершения плановых испытаний на уровне мощности реакторной установки 50 % в рамках программы энергетического пуска. Идет поэтапный набор мощности", - рассказали в пресс-службе.

Как ранее пояснял министр энергетики Виктор Каранкевич,испытания энергоблока перед вводом в эксплуатацию предусматривают отключения от сети. "Будет проводиться большой спектр испытаний на различных режимах работы реакторной установки, турбогенератора. В том числе с отключением второго энергоблока от сети как на этапе энергетического пуска, так и на этапе опытно-промышленной эксплуатации. Это мировая практика. Отключения от сети предусмотрены также мероприятиями этапных программ. Самое главное - мы должны убедиться в том, что оборудование и технологические системы, включая системы безопасности, работают надежно, в соответствии с проектными параметрами и показателями", - подчеркнул он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт построена по российскому проекту "АЭС-2006", который относится к эволюционным проектам АЭС с водо-водяными реакторами (ВВЭР) третьего поколения. Они имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная их особенность - уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.

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