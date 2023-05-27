Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть

Как ранее пояснял министр энергетики Виктор Каранкевич,испытания энергоблока перед вводом в эксплуатацию предусматривают отключения от сети. "Будет проводиться большой спектр испытаний на различных режимах работы реакторной установки, турбогенератора. В том числе с отключением второго энергоблока от сети как на этапе энергетического пуска, так и на этапе опытно-промышленной эксплуатации. Это мировая практика. Отключения от сети предусмотрены также мероприятиями этапных программ. Самое главное - мы должны убедиться в том, что оборудование и технологические системы, включая системы безопасности, работают надежно, в соответствии с проектными параметрами и показателями", - подчеркнул он.