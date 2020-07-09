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Второй номер журнала "Белорусский музей" презентуют в августе

Научно-популярное издание планируют выпускать четыре раза в год

Пока журнал будет передаваться музейным структурам исторического, краеведческого, художественного и литературного направлений на безвозмездной основе. А уже в следующем сезоне читатели смогут оформить подписку через отделение связи или приобрести его в музейных киосках.

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