Второй онлайн-марафон #БеларусьБЕЗCOVID пройдет 24 апреля

Стала известна дата проведения второго онлайн-марафона #БеларусьБЕЗCOVID. 24 апреля артисты и кавер-бэнды вновь будут передавать друг другу эстафету в студии звукозаписи продюсерского центра "СПАМАШ" и призывать зрителей к благотворительности. Петь в режиме онлайн на ютуб-платформе оказалось востребованным: к первому концерту подключились 8 000 зрителей. А это почти три заполненных зала Дворца Республики.





На онлайн-концерте изменится концепция и список артистов

Виртуальный концерт перенесли на конец апреля из-за Страстной недели у верующих, но его продолжительность сохранят. Изменится концепция, список артистов, а песни будут известны не только молодежи, но и людям постарше. Итоги первого онлайн-концерта еще подводят. На благотворительный счет 3-й городской клинической больницы Минска поступило около 24 000 рублей. К марафону подключаются частные и государственные компании. За эти деньги медикам закупают средства защиты.

Белорусы размещают фотографии с #БеларусьБЕЗCOVID в соцсетях