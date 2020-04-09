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Второй онлайн-марафон #БеларусьБЕЗCOVID пройдет 24 апреля
Стала известна дата проведения второго онлайн-марафона #БеларусьБЕЗCOVID. 24 апреля артисты и кавер-бэнды вновь будут передавать друг другу эстафету в студии звукозаписи продюсерского центра "СПАМАШ" и призывать зрителей к благотворительности. Петь в режиме онлайн на ютуб-платформе оказалось востребованным: к первому концерту подключились 8 000 зрителей. А это почти три заполненных зала Дворца Республики.
На онлайн-концерте изменится концепция и список артистов
Виртуальный концерт перенесли на конец апреля из-за Страстной недели у верующих, но его продолжительность сохранят. Изменится концепция, список артистов, а песни будут известны не только молодежи, но и людям постарше. Итоги первого онлайн-концерта еще подводят. На благотворительный счет 3-й городской клинической больницы Минска поступило около 24 000 рублей. К марафону подключаются частные и государственные компании. За эти деньги медикам закупают средства защиты.
Белорусы размещают фотографии с #БеларусьБЕЗCOVID в соцсетях
Челлендж, который стартовал тоже в рамках выступлений, в социальных сетях ежедневно поддерживают как медийные лица, так и простые белорусы. Они размещают фотографии с хештегом #БеларусьБЕЗCOVID. Таким образом призывают и остальных поддержать медработников, объединиться и справляться с пандемией вместе.
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