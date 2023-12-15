Второй прямой эфир "Фактор.by" - ретро-дискотека на экранах телевизоров

Нетленка 70-х, ритмы перестройки и гимны лихих 90-х. Финалисты шоу "Фактор.by" 15 декабря дадут вспомнить молодость и превратят периметры гостиных в танцпол!

Второй прямой эфир уже сегодня. У 10 участников талант-шоу была всего неделя на реинкарнацию хитов, под которые зажигал весь мир! Удастся ли уважительно сдуть пыль с многомиллионных пластинок? Ведь перепевать всемирно известное всегда сложнее. Наставники с утра до ночи на прямой связи с командами, несмотря на свой насыщенный предновогодний график.



Миллион зрителей ждут активации голосования. Именно они выбирают звезд. По итогам первого прямого эфира наставник Руслан Алехно остался с единственным шансом на победу. Зрители не оценили "цветочный" номер Лианы Гумаровой. А коллеги-наставники не спасли дуэт "Нуаж" от вылета. Теперь все старания певца Руслана Алехно - студентке Маргарите Шибаевой.

В полном составе выйдет московская тройка Иосифа Пригожина. Экстренно реабилитировался и сам продюсер, несмотря на воскресные новости о госпитализации.

Дива Ольга Бузова постоянно на связи со своими подопечными. Тренируясь в спортзале, тренирует и силу воли своей команды.

Услышим и мужские тембры, за которые в ответе Серега. Они были убедительны в прошлую пятницу.