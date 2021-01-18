Второй роддом Минска готовится к плановому приему пациентов

Кроме этого, планируется, что уже завтра завершится госпитализация коронавирусных пациентов в Городской гинекологической больнице. Также в официальном телеграм-канале Минздрава отмечают, что к плановой работе могут вернуться и еще две столичные клиники. Это Детская инфекционная больница (касательно госпитализации взрослых пациентов) и 1-я Городская клиническая больница.