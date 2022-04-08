Второй сезон молодежного проекта "Тивиар" запустили Белтелерадиокомпания и журфак БГУ

Раскрыть творческий потенциал и попробовать себя в разных ипостасях. Белтелерадиокомпания совместно с факультетом журналистики запустила второй сезон молодежного проекта "Тивиар". В этом году конкурс приурочен к 55-летию кафедры телевидения и радиовещания. Студенты, абитуриенты и старшеклассники посоревнуются в двух номинациях: "Лучший проект для телевидения/YouTube" и "Лучший радиопроект/подкаст".



Отправить заявку можно до 15 мая.



Кроме этого, конкурсантам необходимо описать идею и приложить примерный сценарий. Подробную информацию можно найти на сайте Белтелерадиокомпании и портале факультета журналистики в специальном разделе "Тивиар".



Конкурс будет проходить в два этапа: первый - заочный. Представленные работы оценит экспертная комиссия, состоящая из сотрудников Белтелерадиокомпании и кафедры телевидения и радиовещания БГУ.



Будут отобраны не более 15 проектов для каждой из двух номинаций, авторов которых пригласят для участия во втором этапе конкурса. Он запланирован на июнь. Победители конкурса получат памятные подарки и приглашение на стажировку в самый крупный медиахолдинг страны.