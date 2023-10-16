Второй сезон проекта "Кадровая лестница" стартовал в БГУ

В прошлом учебном году мы реализовали наш первый проект, и он показал себя успешным. Ребята работали с интересом - они послушали курс лекций, отработали на интерактивах и семинарах. И самое главное, что завершением работы стала реализация проекта, который мы, общественное объединение "Белая Русь" и партия "Белая Русь", реализовали в своей практике. В частности, были предложены проекты, касающиеся этики партийцев, были реализованы проекты, нацеленные на совершенствование информационной работы партий.

Олег Романов, председатель белорусской партии "Белая Русь"