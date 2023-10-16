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Второй сезон проекта "Кадровая лестница" стартовал в БГУ
Второй сезон образовательного проекта для лидеров мнения "Кадровая лестница" сегодня стартовал в БГУ. Это уникальная двухнедельная программа, не имеющая аналогов в белорусских вузах. Так, слушателями школы стали 35 активистов - это студенты и молодые преподаватели. Первый день посвятят основам белорусской государственности. Всего курс рассчитан на 30 занятий. Участников ждут лекции, тематические дискуссии, практические семинары и выезды на госпредприятия и общественные организации. Ведущие эксперты расскажут об основах информационного права и информационной безопасности, международной обстановке и геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной. Акцент сделают на подготовке к электоральной кампании - 2024.
В прошлом учебном году мы реализовали наш первый проект, и он показал себя успешным. Ребята работали с интересом - они послушали курс лекций, отработали на интерактивах и семинарах. И самое главное, что завершением работы стала реализация проекта, который мы, общественное объединение "Белая Русь" и партия "Белая Русь", реализовали в своей практике. В частности, были предложены проекты, касающиеся этики партийцев, были реализованы проекты, нацеленные на совершенствование информационной работы партий.
Лучшим в прошлом сезоне был признан проект "Студенческий идеологический десант". В конце этого курса слушатели также разработают командный проект по проведению общественно значимого мероприятия. Лучшие предложения будут реализованы. Участники проекта войдут в базу идеологического резерва вуза и страны.
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