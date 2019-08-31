Второй сезон вечернего шоу "Макаенка, 9" стартует сегодня в 20:00

Премьера на первой кнопке. Уже сегодня шоу "Макаенка, 9" возвращается на телеэкраны. В первом выпуске нового сезона нашумевший телевизионный продукт на время сменил декорации. Впервые "Макаенка, 9" снимали за пределами студии Белтелерадиокомпании "600 метров". Выездная площадка информационно-развлекательного проекта развернулась на террасе Дворца спорта. Вечернее шоу обкатает в эфире новые рубрики. Кресло ведущего по традиции займет Евгений Перлин. В новом сезоне в кадре появится и авторская группа проекта.