Второй шанс для беглых, порядок на дорогах, цивилизованную торговлю и "Беларусь интеллектуальную" обсудили во Дворце Независимости

Большой спектр вопросов обсудили 24 января на совещании во Дворце Независимости. Одной из самых резонансных тем стал разговор о тех, кто еще вчера выступал против страны, уехал, а сегодня вроде как раскаялся и хочет вернуться.

Решено создать специальную межведомственную комиссию в Беларуси для работы с желающими вернуться на родину. В ее состав войдут не только должностные лица, но парламентарии, общественники. Обратиться можно будет в любой удобной форме. Работа комиссии будет идти под началом генпрокурора. О подробностях рассказала Наталья Бреус.

Каждый, кто стал на путь исправления и хочет загладить свою вину, должен иметь шанс на понимание и снисхождение - это позиция Президента.





Решено, в Беларуси в кратчайшие сроки создадут межведомственную комиссию. Она будет работать с гражданами, желающими вернуться на Родину. Все, кто хочет домой, но боится вернуться, смогут получить разъяснения: есть ли к ним вообще претензии и какие. Все должно быть индивидуально, справедливо, в рамках закона. Работа будет вестись не огулом, а с каждым персонально.

Многие ведь действительно ни в чем не обвиняются, не подозреваются. Но им так, образно говоря, промыли мозги, что они сами себе что-то выдумали. Поэтому в первую очередь они должны к нам обратиться, и мы этому человеку должны сказать: к вам нет претензий, можете спокойно вернуться в страну и жить спокойной жизнью. Это одна категория лиц. Другая категория - которые сами четко знают либо сомневаются, чувствуют, что что-то есть. Мы тогда перепроверяем всю информацию и говорим: вы совершили такие вот преступления или подозреваетесь, обвиняетесь, есть такие правовые механизмы. В случае раскаяния, например, обратиться через помилование, другие способы. Все в рамках закона. Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси

Основное требование Президента - дать людям шанс

Уже разрабатывается соответствующий проект указа Президента. Поручение - подготовить документ в кратчайшие сроки. Основное требование главы государства - дать людям шанс.

Государство идет навстречу. Как уже Президент сказал, часть людей в медийной сфере, пора уже переворачивать страницу, пора идти по пути воссоединения. Можно долго друг другу зубы показывать. А зачем? Это только негатив. Сейчас надо максимально воссоединяться. Илья Бегун, IT-специалист, политический аналитик, блогер

"Мы всегда относились к белорусам как к членам большой белорусской семьи. Мы понимаем, что кто-то мог оступиться, кто-то мог поддаться внешнему давлению, панике, определенным настроениям, которые были спровоцированы в обществе и не имели естественного происхождения. Именно поэтому глава государства и в целом белорусская власть понимают, что людям, которые хотят влиться в наше общество, вернуться домой, не имея камня за пазухой, не имея злых намерений в отношении нашей страны, мы должны дать возможность вернуться", - считает политический аналитик Вадим Боровик.

Вот эта институализация сподвигнет к тому, что наши ребята смогут вернуться назад. Понятно, что абсолютное большинство поддалось стадному инстинкту и прежде всего айтишники. Конечно, нельзя не отметить тот факт, что Президент Лукашенко идет опять на шаг впереди. Я думаю, большинство наших ребят, прежде всего айтишников (они очень нежные и ранимые), все-таки в своем сердце несут любовь к Беларуси. Юрий Воскресенский, политолог





Президент потребовал привести в порядок дороги в Минске

Это, конечно, важная тема, но и житейских забот сегодня хватает. За политикой видеть людей - так давно принято в Беларуси, на том и держимся. Александр Лукашенко не был бы собой, если бы промолчал. Качество дорог в Минске вызывает вопросы. Погода, конечно, та еще: то зальет, то подморозит, но это не значит, что тему спустят "на тормозах".

Я поручил вчера службе безопасности и милиции проехать по всем дорогам. Вывод один: на тройку. Что меня удивило: у вас в городе полсотни машин, даже больше, которые в этот период должны работать с ямочным ремонтом. Полсотни! За сутки, если организовать достойно, можно навести порядок на дорогах. Пожалуйста, вместе разберитесь с Кухаревым (Владимиром Кухаревым, председателем Мингорисполкома - прим. tvr.by) и горисполкомом. Будет плохо, если я начну разбираться. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

А. Лукашенко: Для ИП надо еще раз разъяснить, каким путем мы будем двигать их к цивилизованной торговле

Еще один момент в работу Администрации. Он касается индивидуальных предпринимателей. Не лишним будет пояснить новые правила работы.

"Надо еще раз, Игорь Петрович (Сергеенко, глава Администрации Президента - прим. tvr.by), правительству поручить, взять на контроль, чтобы им довели нашу политику в отношении индивидуальных предпринимателей", - сказал белорусский лидер.

По его словам, изменения для ИП были объявлены заранее, возможность к ним подготовиться у этой категории бизнеса была. "Мы не одномоментно приняли решение, - заявил Президент. - Наступило 1 января, мы делаем первый шаг. Ипэшники некоторые заволновались: ах, тут опять на них наступили. Не наступает никто. Просто это тот план, который был ранее озвучен".

Некоторые ИП (мы на них посмотрели) стали буржуями гораздо большими, чем те, кто сегодня фабрики-заводы тянет. Тот же "Амкодор"… Сравнить с индивидуальными предпринимателями - небо и земля, - заметил Александр Лукашенко. - У нас уже перекосы пошли. Надо цивилизованно работать. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Создавать условия для работы - это задача для государства. Внятные правила игры обозначают для всех, не только для предпринимателей. Для ученых, например. Наука должна давать отдачу и быть практикоориентированной. Это пример по горячим следам. Как раз по соседству в БелЭкспо проходит выставка "Беларусь интеллектуальная".





Президент о выставке "Беларусь интеллектуальная": Надо всем показать, что делают наши ученые и что у нас есть будущее

Это никуда не годно, что мы на три дня выставку выставили и остановились. Потоком пошли просьбы, в том числе из регионов, - продлите эту выставку "Беларусь интеллектуальная" для того, чтобы организовать и пропустить через нее особенно нашу молодежь. Они все тычут в телефоны, айфоны, прочее и убеждены, что в стране ничего не делается на конструктив. Но те, кто побывали там, ахают и охают: неужели это мы сделали?! Давайте им покажем, чтобы они пошли и посмотрели будущее. Ведь там около тысячи экспонатов, где показывают наше будущее, перспективы. Ученые показывают. Надо показать это всем. Александр Лукашенко, Президент Беларуси