Когда-то именно здесь появился первый в Беларуси рентген-аппарат, а сегодня ультразвуковое исследование сердца делают с использованием 3D-измерений.



Второй столичной больнице - 220 лет! Здесь работают почти 700 медиков, причем, на самом современном оборудовании. Что позволяет выявлять самые скрытые патологии главного органа. Об одной из старейших клиник столицы - Юлия Гризунт.



У Ирины Волынец в трудовой книжке одна запись - 2-я городская больница. 41 год назад она пришла сюда на интернатуру. Сегодня - возглавляет пульмонологическое отделение. Признается, сначала подумывала уйти в более современный медцентр. Но осталась в родной клинике и не жалеет.



На базе 2-й больницы открыт и реабилитационный центр для пациентов, которые пережили инсульт. Здесь мы встретили Александра Журавлева. После обширного инсульта он впал в кому и врачи даже не были уверены, что пациент будет жить. А если и будет, вряд ли будет ходить. Но Александр оказался крепче своего диагноза. Даже освоил несколько тренажеров. Вариантов не было, ведь мужчину ждет большая семья.



Конечно, такая материально-техническая база - плод многолетней работы. В этом году больница отмечает свой 22-й десяток!