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Второй столичной больнице - 220 лет

Когда-то именно здесь появился первый в Беларуси рентген-аппарат, а сегодня ультразвуковое исследование сердца делают с использованием 3D-измерений.

Второй столичной больнице - 220 лет! Здесь работают почти 700 медиков, причем, на самом современном оборудовании. Что позволяет выявлять самые скрытые патологии главного органа. Об одной из старейших клиник столицы - Юлия Гризунт.

У Ирины Волынец в трудовой книжке одна запись - 2-я городская больница. 41 год назад она пришла сюда на интернатуру. Сегодня - возглавляет пульмонологическое отделение. Признается, сначала подумывала уйти в более современный медцентр. Но осталась в родной клинике и не жалеет.

На базе 2-й больницы открыт и реабилитационный центр для пациентов, которые пережили инсульт. Здесь мы встретили Александра Журавлева. После обширного инсульта он впал в кому и врачи даже не были уверены, что пациент будет жить. А если и будет, вряд ли будет ходить. Но Александр оказался крепче своего диагноза. Даже освоил несколько тренажеров. Вариантов не было, ведь мужчину ждет большая семья.

Конечно, такая материально-техническая база - плод многолетней работы. В этом году больница отмечает свой 22-й десяток!

220 лет назад при женском монастыре начал работу госпиталь на 25 коек.

Так началась история 2-й городской больницы. Тогда было сложно даже представить себе, что именно здесь однажды впервые в Беларуси пройдет переливание крови и появится первый рентген-аппарат.

Сейчас оборудование для рентгена сердца здесь мирового образца. УЗИ делают в 3D-измерении. Объемные съемки позволяют диагностировать самые скрытые патологии сердца. А в прошлом году здесь появилось оборудование, которое словно "прижигает" очаги аритмии у пациентов. А в течение года появится абсолютная новинка - аритмию начнут лечить холодом.

Во 2-й больнице сегодня работают 664 медика - две с половиной сотни из них - врачи.

Среди них есть кандидаты наук и отличники здравоохранения. Ведь работать здесь - престижно, а главное - перспективно. Благодаря введению новых корпусов, есть возможность расти. И медики ее не упускают.

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