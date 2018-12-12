Второй "танколет" "Белавиа" и Wargaming прибыл в Минск

В Национальном аэропорту Минск сегодня встречали "танколет". Это очередной совместный проект "Белавиа" и Wargaming. Самолет "Эмбрайер" авиакомпания приобрела еще в 2014-м. И теперь после окраски в России он прибыл в белорусскую столицу.



На каких маршрутах можно будет встретить самолет в новой креативной ливрее, знает Вероника Бута. 12 декабря 12 часов и 12 минут. Эта комбинация цифр стала знаковой для любителей авиапутешествий. Воздушный парк белорусского авиаперевозчика пополнил самолет в новой уникальной ливрее.



Embraer 195 совершил свой первый перелет в новом образе из Ульяновска. Борт стал вторым "танколетом" в совместном проекте двух белорусских компаний: "Белавиа" и Wargaming. Традиционные черно-оранжевые тона - фирменные для разработчика игр. В центре внимания - зубр - один из главных символов страны. И проводят аналогию создатели дизайна: танк в мире животных. Преображали лайнер два десятка специалистов. На покраску ушло 11 дней. Сегодня в Минске самолету и его экипажу устроили торжественный прием.



На глазах у десятков журналистов зарождается и новая традиция. Символ "танколета" передали новому командиру. Tankolet версии 2.0 - первый в мире лайнер, полностью брендированный компьютерной игрой. Даже аудиоинформация для пассажиров зазвучит по-новому: с нотками знаменитой "Купалинки". Дальше - больше, думают и над уникальной формой для экипажа этого судна, а вскоре этот рейс может начать обслуживать бортпроводник, знающий тонкости игры "Мир танков" - сюрпризы обещают под Новый год.



Над дизайном работали всю весну, думали и над названием авиалайнера - отважный, смелый, но решение пришло из народа. Первый - пробный такой проект - пассажиры окрестили "танколетом" - точнее и не скажешь. Решили имя сохранить. К слову, за два с половиной года первый танковый самолет совершил почти 2,5 тысячи рейсов, посетил 56 стран и перевез 270 тысяч пассажиров.



Теперь сразу два самолета в черной ливрее будут удивлять пассажиров в Европе, Азии и СНГ. Рассчитывают, что в такой раскраске "Эмбрайер" можно будет видеть на протяжении пяти лет.



Насколько дорого обошлась покраска самолета, в авиакомпании не сообщили, но в среднем цены от 100 тысяч долларов за несложные работы. Однако руководство "Белавиа" опережает комментарии критиков: такие проекты не станут поводом для удорожания билетов. Напротив, компания продолжит плавно их снижать. Только за этот год цены уменьшились примерно на 15%. Плюс открыли регулярный рейс в Кишинев, а буквально через несколько дней белорусские самолеты начнут летать и в Воронеж.

