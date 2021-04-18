Вторую часть материала о подноготной белорусских диаспор смотрите в "Понятной политике"

Атака на своих и политический спам от профессиональных жалобщиков. Завтра в "Понятной политике" смотрите вторую часть большого материала о подноготной белорусских диаспор. Как работает конвейер искусственных жалоб, кто помогает штамповать негатив в отношении Беларуси и за что даже альтернативным профсоюзам приходится извиняться? Закулисье беглых подстрекателей и цинизм бывших белорусов, продавших Родину за туманные перспективы. Об этом завтра в"Понятной политике" сразу после "Панорамы".



