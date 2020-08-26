ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Вторую неделю собираются люди на митинги в поддержку мира, безопасности

Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия Беларуси пройдут и завтра

Уже вторую неделю они собирают людей, небезразличных к судьбе нашего общего дома. Присоединиться к ним можно будет в Столине и Светлогорске. Также в Минске на площадке перед универмагом "Беларусь" пройдет митинг "Женщины за единство и мир".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все