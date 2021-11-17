Вторую ночь беженцы проведут в логистическом центре, хронология дня от М. Романовской

С каждым днем на границе беженцам становится все сложнее. Температура опускается ниже нуля. Да, в основном это терпеливые и выносливые люди, но если бы не поддержка белорусской стороны, гуманитарная и медпомощь, что было бы с детьми и женщинами? Против них накануне была совершена в буквальном смысле атака спецсредствами и химоружием. Накануне глава государства дал поручение губернатору Гродненской области Владимиру Каранику и помощнику Президента - инспектору по региону Юрию Караеву подготовить логистический центр для приема беженцев. Сегодня уже вторую ночь люди проведут в тепле. Хронологию дня собрала Марина Романовская.

В логистическом центре некоторые беженцы уже готовятся ко сну. Но только не малыши. Они бегают и играют со сверстниками. Здесь безопасно и тепло. Накануне людям раздали одеяла и подушки. Очень много семей с детьми, которым еще нет и года. Здесь у каждого человека своя история. Трифа из Ирака. На руках семимесячный ребенок. Говорит, что у нее на родине у семьи нет будущего.



Рядом с логистическим центром развернулись палатки. Здесь люди выстраиваются в очередь. Первые - дети, чтобы получить воду и сухой паек. Также приезжают машины и с горячим питанием. Сегодня беженцам несколько раз привозили кашу и чай. А еще еда и теплые вещи от депутатов Палаты представителей.











Судьба этих мигрантов волнует всю Беларусь. Нам не одно десятилетие рассказывали о европейских ценностях. Глядя на польскую границу в последние дни, можно сказать, что произошел полный слом шаблонов, которые нам навязывали. Павел Михалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси





Красный Крест, депутаты, волонтеры работают в тесной связке, чтобы оперативно доставлять вещи и продукты на территорию центра.









Склад продовольствия находится здесь недалеко, нам свои помещения выделило МЧС. Мы там уже задействуем два ангара, чтобы мы могли складировать всю необходимую помощь. Когда заканчиваем работу здесь, едем туда, формируем пакеты продовольственные. Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста









Обеспечивается в полном объеме питьевой режим. Мы продолжаем работу, чтобы убедить людей, которые находятся на улице, особенно с детьми, переместить их в теплые условия. В случае необходимости мы готовы разворачивать ближайшие пионерские лагеря или какие-то другие здания и сооружения. Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома





Прямо у логистического центра стоят емкости с водой. Здесь можно умыться. Рядом со зданием круглосуточно дежурят бригады медиков. Помощь оказывают всем обратившимся.









Мы стоим прямо у логистического центра. Дежурим круглосуточно. Мы заступили в 7 утра, после 7 нас сменит другая бригада. Машина оборудована для оказания помощи. Анна Лопонос, врач Гродненской областной станции скорой медицинской помощи





Сегодня от беженцев все чаще можно услышать слова благодарности за поддержку, за то, что белорусы дали крышу над головой, согрели и не оставили в беде.

Самое важное, что здесь люди чувствуют себя в безопасности. Белорусы делают все возможное, чтобы обеспечить людей всем необходимым.



