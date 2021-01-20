Вторую жизнь старым джинсам дали учащиеся Клецкого центра детского творчества

Коллекция картин из старых джинсов. Учащиеся объединения по интересам Клецкого центра детского творчества дали вторую жизнь этому элементу одежды. Джинсы перестегали и раскрасили сами, сюжеты разные: от классических пейзажей до героев современных мультфильмов. Кроме росписи, дети украшают свои арт-объекты бумагой, картоном и бисером. Всего в коллекции 20 джинсовых костюмов.