3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Вторую жизнь старым джинсам дали учащиеся Клецкого центра детского творчества
Коллекция картин из старых джинсов. Учащиеся объединения по интересам Клецкого центра детского творчества дали вторую жизнь этому элементу одежды. Джинсы перестегали и раскрасили сами, сюжеты разные: от классических пейзажей до героев современных мультфильмов. Кроме росписи, дети украшают свои арт-объекты бумагой, картоном и бисером. Всего в коллекции 20 джинсовых костюмов.
Творческие работы учащихся центра занимают призовые места на районных и республиканских конкурсах. Новую коллекцию "Поры года" из восьми хендмейд-костюмов школьники готовятся продемонстрировать на очередном творческом соревновании.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело