Вузы Беларуси опубликовали планы приема на 2023 год

БГУ, БГУИР и БГПУ опубликовали планы приема студентов на текущий год, пишет агентство "Минская правда".

Так, БГУ планирует принять на первый курс на дневное на бюджет 2114 человек, а на заочку на бюджет - 150 человек. При этом платно на дневное могут поступить 1574 студента, а на заочку платно - 507.

Что касается магистратуры, то учиться в БГУ на бюджете очно смогут более 362 человек. Платно очно еще 140 человек.

Первокурсниками БГУИРа в 2023 году смогут стать 2999 человек, из них 1270 за счет бюджета и 1729 человек за счет родительской или самостоятельной оплаты. План приема, по сравнению в 2022 годом, увеличился на 30 человек.

Белорусский государственный педуниверситет имени Максима Танка на дневную форму обучения на бюджет готов принять в 2023 году 890 студентов-первокурсников, на платное - 395. На заочку на бюджет 275 абитуриентов, платно на заочку в два раза больше, а именно 570.

Подробнее с планамиприема в вузы страны можно ознакомиться по ссылке.