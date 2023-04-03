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Вузы Беларуси опубликовали планы приема на 2023 год
БГУ, БГУИР и БГПУ опубликовали планы приема студентов на текущий год, пишет агентство "Минская правда".
Так, БГУ планирует принять на первый курс на дневное на бюджет 2114 человек, а на заочку на бюджет - 150 человек. При этом платно на дневное могут поступить 1574 студента, а на заочку платно - 507.
Что касается магистратуры, то учиться в БГУ на бюджете очно смогут более 362 человек. Платно очно еще 140 человек.
Первокурсниками БГУИРа в 2023 году смогут стать 2999 человек, из них 1270 за счет бюджета и 1729 человек за счет родительской или самостоятельной оплаты. План приема, по сравнению в 2022 годом, увеличился на 30 человек.
Белорусский государственный педуниверситет имени Максима Танка на дневную форму обучения на бюджет готов принять в 2023 году 890 студентов-первокурсников, на платное - 395. На заочку на бюджет 275 абитуриентов, платно на заочку в два раза больше, а именно 570.
Подробнее с планамиприема в вузы страны можно ознакомиться по ссылке.
Фото:pixabay.com
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