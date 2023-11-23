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Введен план "Погода" - направлены дополнительные экипажи ГАИ для обеспечения безопасности дорожного движения
Дорожные и коммунальные службы Минской области переведены в режим повышенной готовности. На трассах работает спецтехника, проезжую часть обрабатывают песчано-соляной смесью. Из-за сложных погодных условий в Минске и центральном регионе введен план "Погода". Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к работе дорожной техники, не препятствовать уборке снега. Также автовладельцам рекомендуют соблюдать скоростной режим и интервал движения, не совершать резких маневров, быть максимально осторожными за рулем. При возможности следует вообще отказаться от поездок на собственном авто на дальние расстояния.
Направлены дополнительные экипажи ГАИ для обеспечения безопасности дорожного движения. Следует обращаться на линию 102. Ближайший наряд будет направлен на оказание помощи водителям, пешеходам и иным участникам дорожного движения.
В связи с тем что под снегом может образоваться гололедица, водителям рекомендуется не превышать скоростной режим, минимизировать маневры обгона, сказал старший инспектор.
Отметим, что сейчас начинается час пик. Из-за сложных дорожных условий в Минске уже фиксируют мелкие ДТП. Водителям необходимо как можно быстрее заменить шины авто на зимние, а пешеходам следует быть внимательными во время перехода проезжей части.
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