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Минфин: введение прогрессивной шкалы подоходного налога не рассматривается
Введение прогрессивной шкалы ставок подоходного налога сейчас не рассматривается. Об этом заявили в Министерстве финансов. Речь о так называемом налоге на богатство. По словам специалистов, он не даст значимого эффекта для бюджета, так как в Беларуси нет существенного имущественного расслоения. А налоговое администрирование может только усложниться. В Минфине также рассказали об исполнении бюджета на этот год и наполняемости Фонда соцзащиты.
Как заявили в Минфине, в ближайшее время на поддержку системы здравоохранения в условиях COVID-19 из бюджета в регионы направят 400 миллионов рублей.
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