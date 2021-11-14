Минфин: введение прогрессивной шкалы подоходного налога не рассматривается

Введение прогрессивной шкалы ставок подоходного налога сейчас не рассматривается. Об этом заявили в Министерстве финансов. Речь о так называемом налоге на богатство. По словам специалистов, он не даст значимого эффекта для бюджета, так как в Беларуси нет существенного имущественного расслоения. А налоговое администрирование может только усложниться. В Минфине также рассказали об исполнении бюджета на этот год и наполняемости Фонда соцзащиты.