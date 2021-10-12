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Ввод второго энергоблока БелАЭС запланирован на 2022 год
Второй энергоблок БелАЭС планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. До конца этого в активную зону реакторной установки загрузка свежего ядерного топлива. Сейчас там завершился этап горячей обкатки. Проверена работоспособность основного оборудования и технологических систем. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич. Первый энергоблок (после включения в сеть на прошлой неделе) сейчас на номинальной мощности. Электрическая энергия поступает во все регионы страны. Уже выработано почти 4 миллиарда киловатт-часов. В будущем Беларусь и Россия будут создавать общий рынок электроэнергии, что предусмотрено союзной программой. Сейчас обсуждается этапность шагов для субъектов хозяйствования. Что касается цены на российский газ в Беларуси в следующем году, то она, как и сообщалось ранее, остается на уровне этого года.
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