Ввод второго энергоблока БелАЭС запланирован на 2022 год

Второй энергоблок БелАЭС планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. До конца этого в активную зону реакторной установки загрузка свежего ядерного топлива. Сейчас там завершился этап горячей обкатки. Проверена работоспособность основного оборудования и технологических систем. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич. Первый энергоблок (после включения в сеть на прошлой неделе) сейчас на номинальной мощности. Электрическая энергия поступает во все регионы страны. Уже выработано почти 4 миллиарда киловатт-часов. В будущем Беларусь и Россия будут создавать общий рынок электроэнергии, что предусмотрено союзной программой. Сейчас обсуждается этапность шагов для субъектов хозяйствования. Что касается цены на российский газ в Беларуси в следующем году, то она, как и сообщалось ранее, остается на уровне этого года.