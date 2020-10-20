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Ввод жилья в Беларуси увеличился почти на 6 % за год

Ввод жилья в Беларуси увеличился почти на 6 % за год. Таким образом в стране с начала 2020 введено уже порядка 3 миллионов жилых квадратов. Это 32 тысячи новых квартир, почти каждая вторая из которых построена для белорусов, нуждавшихся в улучшении жилищных условий.

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