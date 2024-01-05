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"Ввоз физлицами БЛА и авиамоделей не допускается" - новые правила ввоза в Беларусь беспилотников и авиамоделей разъяснили в ГТК
Как работают новые правила ввоза в Беларусь гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, разъяснили в Государственномтаможенном комитете,сообщаетБЕЛТА со ссылкой наГТК.
"Ввоз физлицами БЛА и авиамоделей не допускается", - подчеркнули в комитете.
В связи с вступлением с силу подпункта 1.3 пункта 1 указа №297 юрлица и ИП могут ввозить БЛА и авиамодели только по разрешениям, выдаваемым Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций на основании решения Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю при Совете безопасности Беларуси.
Такое разрешение нужно при ввозе гражданских БЛА и авиамоделей в Беларусь из государств - членов Евразийского экономического союза, а также при ввозе из-за пределов ЕАЭС при помещении под следующие таможенные процедуры: выпуска для внутреннего потребления, таможенного транзита, таможенного склада, переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, свободной таможенной зоны, свободного склада, реимпорта, беспошлинной торговли, временного ввоза (допуска) и специальную таможенную процедуру.
Разрешение подлежит представлению в республиканском пункте пропуска при прибытии БЛА и авиамоделей на территорию ЕАЭС с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС, а также в ведомственном пункте таможенного оформления при их помещении под соответствующую таможенную процедуру.
При непредставлении разрешения Департамента по авиации таможенные органы будут отказывать в выпуске соответствующих товаров.
Действие подпункта 1.3 пункта 1 указа №297 не распространяется на гражданские БЛА и авиамодели, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; начинающихся за пределами ЕАЭС и заканчивающихся в государстве - члене союза (но не в Беларуси); помещенные под таможенные процедуры в государстве - члене ЕАЭС и перемещаемые транзитом через территорию Беларуси.
Фото ТАСС
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