ВВП в январе составил Br15,9 млрд, сообщил Белстат

ВВП Беларуси в январе 2023 года снизился на 5%, сообщаетБелТА со ссылкой на Национальный статистическийкомитет.

Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь 2023 года. Объем ВВП в текущих ценах составил Br15,9 млрд, или в сопоставимых ценах 95% к аналогичному периоду прошлого года.

Индекс-дефлятор ВВП в этом месяце по отношению к январю 2022 года составил 110,5%.