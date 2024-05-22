"Вы нас приняли как родных". Дети из Донбасса проходят реабилитацию в Беларуси

Это немногочисленная группа, но она наряду некоего эксперимента получает оздоровление, проходит реабилитацию, для того, чтобы мы в дальнейшем более масштабно начали осуществлять деятельность в этом направлении. Они здесь на сегодняшний день получают качественную помощь в одном из реабилитационных центров и санаториев Республики Беларусьпод Могилевом.

Евгений Назаревич, замдиректора благотворительного фонда имени Алексея Талая