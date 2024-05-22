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"Вы нас приняли как родных". Дети из Донбасса проходят реабилитацию в Беларуси
В Беларуси уже более двух недель 10 детей из Донбасса проходят реабилитацию, 6 из них пострадали от минно-взрывных ранений. Приехали в нашу страну вместе с родными. Кроме медицинской и психологической помощи, для ребят организована культурно-образовательная и спортивная программа. Накануне гости посетили столицу. В музее Великой Отечественной присоединились к акции по сбору монет, которые переплавят в монумент "Живая память благодарных поколений" в Москве. Вот какие эмоции у них вызывает отдых в Беларуси.
Мы уже посетили три храма, музей этнографии. На молокозаводе, хлебозаводе были. На конефермах, на лошадях катались. Очень насыщенная программа, но мы успеваем еще пройти реабилитацию, нам делают массажи, плаваем. Встречались несколько раз с Алексеем Талаем.
Встретили нас в санатории, очень удобно, очень комфортно. Медицинский персонал заботливый, не только медицинский, но и обсуживающий персонал. Мы всем довольны.
Очень хочется выразить большую благодарность вам, нашим братьям, нашим сестрам, потому что вы нас тут приняли как родных. Мы всю жизнь с вами дружили, дружим и будем дружить.
Это немногочисленная группа, но она наряду некоего эксперимента получает оздоровление, проходит реабилитацию, для того, чтобы мы в дальнейшем более масштабно начали осуществлять деятельность в этом направлении. Они здесь на сегодняшний день получают качественную помощь в одном из реабилитационных центров и санаториев Республики Беларусьпод Могилевом.
Программа реабилитации для этой группы продлится до 24 мая. Проект реализуется фондом Алексея Талая при поддержке Союзного государства.
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