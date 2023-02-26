Вы поклеили обои, а они не вписались в интерьер. Не огорчайтесь, есть способ исправить ситуацию

Не всегда для того, чтобы исправить погрешности в ремонте, требуются кардинальные переделки. И еслипо завершении работ вы обнаружили, что подобранные и уже поклеенные обои не вписываются в интерьер и не гармонируют с другими оттенками, есть простой способ исправить ситуацию.Эксперт сетевого издания "Белновости" дизайнерЮлия Тычинорассказала, как можно поступить в сложившейсянеприятной ситуации.

Чтобы поправить сделанное, все, что от вас потребуется, - запастись валиком и краской подходящего оттенка и перекрасить в нужный цвет.

Важный момент: обои должны быть приклеены очень хорошо, поэтому перед покраской не помешает пройтись грунтом - так вы не только сможете подготовить поверхность, но и "подсветить" проблемные места, которые нужно подклеить.

Кстати, этот трюк сработает и в том случае, если не хочется отдирать уже уложенную плитку.

Неоспоримый плюс краски заключается в том, что она представлена широкой палитрой оттенков, поэтому найти идеальный вариант не составит труда.

Главное проследите за тем, чтобы краска предназначалась для интерьера, а не для фасада.