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Вы поклеили обои, а они не вписались в интерьер. Не огорчайтесь, есть способ исправить ситуацию
Не всегда для того, чтобы исправить погрешности в ремонте, требуются кардинальные переделки. И еслипо завершении работ вы обнаружили, что подобранные и уже поклеенные обои не вписываются в интерьер и не гармонируют с другими оттенками, есть простой способ исправить ситуацию.Эксперт сетевого издания "Белновости" дизайнерЮлия Тычинорассказала, как можно поступить в сложившейсянеприятной ситуации.
Чтобы поправить сделанное, все, что от вас потребуется, - запастись валиком и краской подходящего оттенка и перекрасить в нужный цвет.
- Важный момент: обои должны быть приклеены очень хорошо, поэтому перед покраской не помешает пройтись грунтом - так вы не только сможете подготовить поверхность, но и "подсветить" проблемные места, которые нужно подклеить.
Кстати, этот трюк сработает и в том случае, если не хочется отдирать уже уложенную плитку.
Неоспоримый плюс краски заключается в том, что она представлена широкой палитрой оттенков, поэтому найти идеальный вариант не составит труда.
Главное проследите за тем, чтобы краска предназначалась для интерьера, а не для фасада.
Фото:pixabay.com
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