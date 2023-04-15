Вы серьезно?! В Киеве запретили проведение богослужений на Пасху

В Киеве запретили проведение богослужений на Пасху из-за военного положения, объявленного в стране. Они будут проходить только в онлайн-режиме, уточнили в городской администрации. Ограничения объяснили комендантским часом. Решение об отмене праздничных богослужений как раз совпало с массовыми захватами храмов Украинской православной церкви. Между тем, в Сети появились кадры, как украинские бойцы на фронте в канун святого дня расписывают гранаты в желто-голубые цвета и рисуют на них украинскую символику.

