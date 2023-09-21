Вы удивитесь! В Беловежской пуще нашли самое маленькое цветковое растение

В Национальном парке "Беловежская пуща" обнаружили самое маленькое цветковое растение - вольфию бескорневую. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на научный отдел Национального парка.

Ученые проводили полевые исследования на территории Королево-Мостовского лесничества и обнаружили вольфию бескорневую. В Беловежской пуще это новый вид флоры, ранее в этих местах он не отмечался.

"Вольфия бескорневая - самое маленькое водное цветковое растение на нашей планете. Внешне выглядит как плавающие на поверхности воды мельчайшие сочно-зеленые чуть вытянутые шарики размером менее 1 мм. Вольфия относится к высшим цветковым растениям, но в силу эволюции утратила типичные для этих растений органы, у нее нет четко выраженных корней, стебля и листьев. Более того, ученые до сих пор не пришли к единому мнению, что же представляет собой тело вольфии - редуцированный стволик, листовую пластинку или корень", - отметили в научном отделе.

При этом ученые не сомневаются в том, что вольфия относится к цветковым растениям, ведь у нее есть микроскопические цветки, пусть и примитивные. Правда, в условиях Беларуси цветение этого вида пока не отмечалось.

Этот миниатюрный представитель флоры обитает в богатых органикой прогреваемых стоячих водоемах - озерах, прудах, затоках или канавах. При этом проточная вода для вольфии губительна, в быстротечных реках она не приживается. "Вольфия - растение в нашей республике довольно редкое. Оно встречается только на самом юге Беларуси - в Брестской и Гомельской областях. В Красной книге она внесена в список растений, нуждающихся в профилактической охране", - добавили в научном отделе.