Вячеслав Данилович объяснил, почему США боятся коммунистов и соцсправедливости

Президент США Дональд Трамп в ходе поздравления с 250-летием американской независимости отметил, что самым главным врагом для Штатов являются коммунисты. Видимо, так он определяет своих политических оппонентов из демократического лагеря, однако различные формы развития социалистических взглядов имеются не только в Америке, но и по всему миру.

Тема соцсправедливости сегодня является основополагающей. В Европе, к примеру, все больше людей выходят с красными флагами, но не с точки зрения следования Карлу Марксу, Фридриху Энгельсу или Владимиру Ленину. Растет запрос именно на справедливость, нормальный образ жизни для себя и своих детей, ведь образ будущего фактически прекращает свое существование.

Как парадигма, озвученная американским лидером в момент празднования юбилея, сегодня влияет на все мировое сообщество, ответил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вячеслав Данилович в "Актуальном интервью".

Собеседник предположил, что Дональд Трамп имел в виду левое крыло демпартии. Однако все-таки не стоит сбрасывать со счетов Китайскую Народную Республику, которая является главным экономическим и геополитическим конкурентом, если говорить про регион Тихого океана для США. "Наверняка эти смыслы закладывались в речь американского президента", - считает депутат.

Гость интервью обратил внимание, что, говоря об успешном развитии человечества, идея социальной справедливости должна лежать в основе, если, конечно, нет намерения скатиться в тотальный контроль с максимальными индивидуализированными потребителями, которым что подадут, то они и употребят, и будут видеть и слышать только то, что у них находится в гаджетах.

"Да, это идеальная мечта глобалистов, которые мировую систему видят как власть транснациональных корпораций над максимально индивидуализированным человечеством. Финансовые круги также заинтересованы в "уходе" государства с политической арены. Для Беларуси это неприемлемо, поэтому один из ключевых элементов идеологии белорусского государства - социальная справедливость. Вообще идея справедливости находится у белорусов в менталитете. И сегодня запрос на нее в мировом сообществе очень высок", - пояснил Вячеслав Данилович.

Вячеслав Данилович

Он уверен, что это одна из причин процесса формирования многополярного мироустройства, которое нацелено на справедливое выстраивание взаимоотношений с учетом взаимовыгодного сотрудничества и интересов, которыми обладает каждое государство.

Но не приведет ли подобная риторика американского лидера к фрагментации мирового сообщества и появлению вновь двух блоков - социалистов-коммунистов и капиталистов? Белорусский депутат же на это мнение ответил, что при многополярном мироустройстве вполне нормально существование групп государств, для которых какие-то вещи являются приоритетными. "Да, история так сложилась, что в Америке правая составляющая как альтернатива коммунистическому движению господствовала фактически весь период, но это не значит, что другие государства должны на них равняться. У Беларуси свой путь, и мы развиваем социальную справедливость не в пику кому-то, а для обеспечения нормального развития общества и государства. Мы сближаемся с теми странами, для которых идея соцсправедливости тоже является приоритетной. Но это не значит, что Республика Беларусь не открыта для взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами. Мы неоднократно подчеркивали, что ключевое условие - это взаимоуважение интересов, суверенитета и взаимовыгодное сотрудничество", - напомнил Вячеслав Данилович.

Главное фото: ТАСС