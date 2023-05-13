Вячеслав Данилович о символике Беларуси: Историческая преемственность и позитивная коннотация

Если мы с вами посмотрим на Государственный флаг Республики Беларусь, то я хотел бы подчеркнуть, что красный цвет - это издревле цвет солнца, цвет жизни. Это и кровь наших дедов, прадедов, которую они пролили за право нашего народа жить на этой земле, развиваться так, как мы считаем нужным. Если мы с вами возьмем зеленый цвет - это не только символ природы, символ молодости, но это еще и древнейший символ. Если глянуть в глубь веков, зеленый свет связан с древнеславянской богиней Ладой, которая отвечала за лад в семье, обществе, государстве.

Вячеслав Данилович, историк, ректор Академии управления при Президенте Беларуси