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Вячеслав Данилович о символике Беларуси: Историческая преемственность и позитивная коннотация
О смыслах и важности современной символики Республики Беларусь в проекте "Вопрос номер один" рассказал историк, ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович.
Современная символика Республики Беларусь имеет очень глубокий смысл, констатировал историк. По его словам, в основу ее положена символика Белорусской Советской Социалистической Республики: флаг, который был принят в 1951 году, герб редакции 1981 года и гимн 1955 года. Несмотря на то, что корни современной символики Республики Беларусь формально связаны с советским прошлым, само смысловое значение и флага, и герба, и гимна очень глубокое и соответствует менталитету белорусского народа, добавил эксперт.
Если мы с вами посмотрим на Государственный флаг Республики Беларусь, то я хотел бы подчеркнуть, что красный цвет - это издревле цвет солнца, цвет жизни. Это и кровь наших дедов, прадедов, которую они пролили за право нашего народа жить на этой земле, развиваться так, как мы считаем нужным. Если мы с вами возьмем зеленый цвет - это не только символ природы, символ молодости, но это еще и древнейший символ. Если глянуть в глубь веков, зеленый свет связан с древнеславянской богиней Ладой, которая отвечала за лад в семье, обществе, государстве.
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Историк отметил, что орнаментарная часть редко используется на государственных флагах разных стран. Среди славянских стран Беларусь - единственная, которая имеет на своем флаге орнамент. "Это древнейшие символы плодородия, благополучия. Сам центральный ромб на нашем орнаменте - это не только символ восходящего солнца, но еще и ключ к счастью. Посмотрите, какая позитивная коннотация. Историческая преемственность и позитивная коннотация, если мы смотрим на флаг, - отметил он. - Если мы посмотрим на герб, наш герб абсолютно мирный, спокойный, он тоже символизирует нашу духовную ментальность: для нас важен созидательный труд, мир и созидание. Мы, белорусы - мирные люди. Мы живем в суверенной Республике Беларусь. И этим надо гордиться".
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