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Вячеслав Носевич о презентации "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі"
"Вялікі гістарычны атлас Беларусі"презентовали в Минске. А это более 400 карт, которые содержат информацию о белорусской истории от древности до наших дней. В чем ценность и уникальность этого издания, рассказал в программе "События"директор Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации кандидат исторических наук Вячеслав Носевич.
Смотрите интервью с Вячеславом Носевичем 29 ноября в 17:25 в программе "События"на телеканале "Беларусь 24".
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