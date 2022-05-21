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Титов: Литва политизирует вопросы энергетики
Но пока из-за недальновидной политики Литвы страдает лишь ее собственный народ. Тарифы на газ и электроэнергию в стране продолжают бить рекорды. Стоимость коммунальных услуг доходит уже до 300 евро. Энергетический коллапс грозит привести к серьезным социальным потрясениям. Такое мнение нашему каналу высказал экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов.
Энергетическая - это очень болезненная часть, потому что практически все отопление в Литве на газу. Ключевая часть, могу сказать, что уже жители Литвы с декабря почувствовали резкий скачок цен на электричество, на газ. И суммарно выходит содержать квартиру 300 евро. Возьми и отдай, чтобы просто жить в своей квартире. И, конечно же, это болезненно сказывается, и людей еще больше подталкивает искать возможность большего заработка. Очень сложно людям копить в таких условиях, работая в Литве.
Политик считает, что это может привести к социальной напряженности в будущем, потому что никто не знает, как развернется, что будет осенью-зимой уже при такой недальновидной политике.
Пока Европейский союз печатает деньги, дает Литве, порождая тем самым инфляцию в ЕС, власти особо не переживают. Как только этот печатный станок остановится, я думаю, будут огромные проблемы у Литвы, у Прибалтики, потому что Прибалтика уже не живет за собственный счет.
"Если бы Литва за свой счет, она бы думала о своей энергетике, не закрывала Игналинскую электростанцию, при постройке белорусской электростанции сотрудничала, чтобы получать тем самым более дешевую электроэнергию. Нет, они все политизируют, пытаются закупить в Скандинавии дороже в 3-5 раз больше белорусской", - подытожил Вячеслав Титов.
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