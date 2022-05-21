Титов: Литва политизирует вопросы энергетики

Энергетическая - это очень болезненная часть, потому что практически все отопление в Литве на газу. Ключевая часть, могу сказать, что уже жители Литвы с декабря почувствовали резкий скачок цен на электричество, на газ. И суммарно выходит содержать квартиру 300 евро. Возьми и отдай, чтобы просто жить в своей квартире. И, конечно же, это болезненно сказывается, и людей еще больше подталкивает искать возможность большего заработка. Очень сложно людям копить в таких условиях, работая в Литве.

Вячеслав Титов, политик, экс-депутат горсовета Клайпеды (Литва)