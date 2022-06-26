Вязынку обновили к юбилею Янки Купалы

Обновленной (140-летие Янки Купалы) встретит его малая родина - мемориальный заповедник "Вязынка"! Музей под открытым небом воссоздает атмосферу стародавнего места, в котором в 1882 году на свет появился будущий поэт. Живописный ландшафт, деревянные постройки бывшего имения Замбжыцких, зона массовых гуляний и памятник песняру.



В этом году реконструирован экспозиционный комплекс - строение музея, в котором хранятся литературно-документальные композиции-посвящения Купале. А аутентичное здание амбара 19-го века превращено в выставочное пространство.



Мемориальный заповедник "Вязынка" - один из филиалов Государственного литературного музея Янки Купалы. Знаковыми местами в купаловском маршруте являются Яхимовщина, Окопы и Левки.