Выбираем дату Дня народного единства вместе!

Белорусы продолжают выбирать дату празднования Дня народного единства. Проголосовать можно на сайте Всебелорусского народного собрания.



Предлагается два варианта. 17 сентября тогда в 1939 году начался освободительный поход Красной Армии, в результате которого произошло объединение Западной Беларуси и БССР. Или же 14-го ноября - в этот день (тоже в 1939-м) на внеочередной сессии Верховного Совета БССР был подписан закон о принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. Предложения отмечать этот праздник прозвучали на Всебелорусском народном собрании. Идею поддержал Глава государства и поручил правительству и Администрации Президента проработать учреждение в Беларуси Дня народного единства.



