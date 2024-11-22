Выборы Президента Беларуси: 5 претендентов на главный пост предложили свое видение развития страны

Главная политическая кампания этого года: выборы Президента Беларуси уже на следующей неделе. 14 января опубликованы предвыборные программы кандидатов.

Программы кандидатов появились в газетах "Звязда" на белорусском и "Рэспубліка" на русском языках.

Свое видение развития страны предложили все 5 претендентов на главный пост. Так, действующий глава государства делает акцент на мире и безопасности, прагматичной внешней политике и повышении качества жизни за счет крепкой экономики. Важная статья - геополитическая роль Беларуси в БРИКС и ШОС. Выступает Александр Лукашенко и за сильное государство.

Юрий Воскресенский, политолог: "Мир - это снова сейчас самый главный тезис 2025 года. Потому что ничего не стоит рядом по важности с ним. Не все, наверное, знают, что очень активизировались различные группы вдоль белорусско-украинской границы. Наши спецслужбы локализируют, находят периодически соответствующие схроны. Потом вызывает очень большое недоумение белорусская повестка, которую начал озвучивать экс-президент Зеленский. Даже в своем новогоднем выступлении он вдруг упомянул Беларусь. Складывается мнение, что это не просто так. Поэтому в этих непростых условиях только искусный политик может обеспечить мир в стране".

Олег Гайдукевич во главу своей программы ставит экономическую безопасность Беларуси и развивает идею поворота на восток.



Александр Хижняк заостряет внимание на экологии и образовании.



В программе Сергея Сыранкова особое место занимают здравоохранение и традиционные ценности.



Анна Канопацкая видит будущее страны в поддержке нынешнего курса на развитие социального государства.

До 15 января все избиратели получат приглашение на выборы от ЦИК

В эти дни избиратели уже получают приглашения принять участие в выборах от Центральной избирательной комиссии. В почтовых ящиках - информация о кандидатах и расположении участка для голосования. Там с 10 января организованы дежурства членов участковых избирательных комиссий, они сверяют списки избирателей.

Как проголосовать не по месту прописки?

Те, кто желает проголосовать не по месту прописки, а, например, месту жительства, также могут обратиться в комиссию, предоставив информацию о себе.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси: "Закон предусматривает возможность голосования и не по месту регистрации, но для этого необходимо соблюдение некоторых условий. В первую очередь избиратель должен предъявить документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт гражданина Республики Беларусь либо же идентификационная карта и документ, который подтверждает проживание на территории соответствующего участка, такие, как договор найма, на основании которого человек арендует, например, жилое помещение. Это могут быть документы, которые подтверждают право собственности на объект недвижимости, в котором человек проживает".

Организация голосования для людей с ограниченными возможностями

Центральной избирательной комиссией приняты дополнительные меры для организации голосования граждан с ограниченными физическими возможностями. Об этом говорили 14 января на диалоговой площадке. Для самостоятельного заполнения бюллетеня людьми с нарушением зрения все участки будут оснащены трафаретами и увеличительными стеклами, а также информационными материалами, изготовленными с использованием шрифта Брайля. Помогать на участках будут волонтеры.