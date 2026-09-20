Выборы в Госдуму: явка в России превысила 50 %

20 сентября в России проходит финальный и основной день голосования на выборах в Государственную Думу. Явка высокая: по данным ЦИК, она уже превысила показатель 2021 года и в данный момент составляет более 50 %.

По всей стране открыто около 90 тыс. избирательных участков, 4 тыс. из которых находятся в Москве и Подмосковье. За их работой в режиме реального времени наблюдают волонтеры штаба Ситуационного центра общественного наблюдения за выборами.

На данный момент в столице выдано уже более 3 млн бюллетеней. Кроме того, за обстановкой на избирательных участках следят свыше 116 тыс. общественных наблюдателей и около 1 тыс. международных. В их числе - депутаты Парламентского собрания Союзного государства и белорусские дипломаты, аккредитованные в России.

Дарья Шманай, международный наблюдатель от миссии СНГ, советник-посланник посольства Беларуси в России:

"В виду сегодняшней, беспрецедентной массированной атаки на Москву и Подмосковье, конечно, важно, чтобы выборы прошли в спокойном, организованном и штатном режиме. Сегодня на участках мы не видим какого-либо напряжения или испуга, избиратели активно приходят на участки. Сегодня, в воскресный день, мы видим достаточно большое количество наблюдателей. Как нам кажется, в основном избиратели голосуют на бумажных носителях. И ситуация, которую мы наблюдаем с пятницы по сегодняшний день, показывает, что люди воспринимают данные выборы не просто, как избирательную процедуру, а как свой личный вклад в будущее России, как проявление гражданской ответственности".