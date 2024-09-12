Выборы и референдум в Молдове имели результат сколь ожидаемый, столь и неожиданный. Шансы на победу президента Санду и ее курса были крайне невелики - за последние годы страна не продемонстрировала особых успехов ни в одной из сфер внешней и внутренней политики. При этом Майя Санду все-таки вышла во второй тур, который не обещает ей победы - по крайней мере легкой. Неожиданным стало то, что в ходе молдавского голосования оказалось почти провальным европейское давление с целью добиться нужных Брюсселю результатов. Во втором туре голосования именно агрессивная позиция ЕС и остается фактором, обеспечивающим непредсказуемость результата президентских выборов.

Голосование на президентских выборах обеспечило 42 % поддержки Майе Санду и 26 % Александру Стояногло - именно им предстоит теперь сразиться за победу во втором туре, который назначен на 3 ноября. Главной интригой стало голосование по поводу внесения в Конституцию пункта о вступлении Молдовы в Евросоюз как главной цели ее внешней и внутренней политики. Понятно, что перспективы членства в меньшей степени зависят от Кишинева и в большей от Брюсселя, поэтому такой пункт в Основном законе будет носить ритуальный характер - как строительство коммунизма в советской Конституции. Проблема евроэнтузиастов была еще и в том, что против них агитировал самый убедительный пропагандист - экономика.

Долгое время экономика страны ориентировалась на сотрудничества со странами Евразийского пространства, что позволяло поддерживать жизнь очень многим гражданам. Но теперь мы видим, что на смену этой практике приходит политизированный курс ЕС, который ничего не дает, но серьезно подрывает и экономику, и социальную сферу страны. Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам

Смысл плебисцита состоял в том, чтобы мобилизовать проевропейски настроенный электорат, которому предстояло проголосовать за вступление в ЕС и одновременно за Санду. Однако вместо того, чтобы помочь действующему молдавскому президенту, референдум ей изрядно повредил: до самого последнего момента было не очевидно, что граждане ответят "да" - причем, добивались этого от них всеми средствами, часто довольно некорректными.

Например, ограничив в избирательном праве граждан, живущих в России: там на полмиллиона молдаван было выделено лишь 10 тыс. бюллетеней, а проголосовать разрешили только на нескольких участках.

Но и этого оказалось мало: наблюдатели отмечают удивительные скачки результатов. К 23:00 после подсчета половины голосов, сообщалось, что против проголосовали 55 % молдаван, принявших участие на референдуме, за - только 44 %. Уместно ожидать, что и далее соотношение сторонников и противников останется прежним. Но нет. Следующая половина голосующих внезапно оказалась массово проевропейской: отставание сторонников евроинтеграции исчезло, и они выбились в лидеры. Правда, с ничтожным преимуществом - менее 1 %. В адрес молдавского Центризбиркома все громче звучат обвинения в манипуляциях, что не помешало объявлению официальных результатов. Сама Майя Санду заявляет, что ее победа, почти равная поражению, стала следствием вмешательства чужой злой воли.

Преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну: десятки миллионов евро были потрачены на ложь и пропаганду, использовались самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности. У нас есть четкие доказательства того, что эти преступные группировки намеревались купить 300 тыс. голосов - мошенничество беспрецедентных масштабов! Майя Санду, президент Молдовы

ЕС выступил с заявлением аналогичного содержания - там всю вину прямо возложили на Россию. Судя по всему, в ближайшие две недели на молдавский электорат будет оказано беспрецедентное давление с целью его мобилизации - антироссийской и проевропейской: только это дает Санду призрачные шансы на успех. Ее противнику Стояноглу достанутся голоса всех проигравших кандидатов: это делает победу Санду практически невозможной. Между тем, что перемены Молдове нужны, понимают все.

"Мы надеемся, что дела пойдут лучше как в экономическом, так и в социальном плане, мы ждем возвращения в Молдову молодежи, уехавшей за границу, и надеемся на развитие сельской местности, деревень, которые сейчас приходят в запустение".

Впрочем, смена президента не обещает Молдове смену курса: в политическом и экономическом отношении страна слишком зависима от Евросоюза. Молдова окружена государствами, которые диктуют ей агрессивно антироссийскую политику: даже смягчить официальную риторику Кишиневу окажется очень непросто.