Выборы-2019: квест "Молодежь голосует" в Минске

В Минске для студентов, которые впервые придут на избирательные участки, сегодня прошел необычный квест "Молодежь голосует". Участвовали пять команд, это 50 человек. Предстоящие выборы смоделировали с помощью игры: на пяти импровизированных станциях - задания для молодых избирателей. Все, что нужно, это проявить смекалку и творчество. А для этого посетить молодежный электоральный пикет, ответить на вопросы юриста, составить портрет идеального кандидата в депутаты и - сделать креативное фото.



Будущие избиратели попробовали себя и в роли кандидатов в депутаты - составили свою предвыборную программу. Всего в течение недели пройдет более 200 мероприятий для молодых людей, которым впервые предстоит проголосовать.



