В Беларуси продолжается досрочное голосование. В Бресте свою гражданскую позицию заранее высказали уже тысячи людей. Есть и те, кто в основной день выборов будет голосовать на дому. В эту избирательную кампанию члены комиссии по всей Беларуси работают в новых условиях. Для соблюдения дистанции по залу расставили широкие столы, на каждом из них есть антисептик для рук. А члены комиссии и наблюдатели работают в масках.



