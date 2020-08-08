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В Бресте свою гражданскую позицию заранее высказали уже тысячи людей

В Беларуси продолжается досрочное голосование. В Бресте свою гражданскую позицию заранее высказали уже тысячи людей. Есть и те, кто в основной день выборов будет голосовать на дому. В эту избирательную кампанию члены комиссии по всей Беларуси работают в новых условиях. Для соблюдения дистанции по залу расставили широкие столы, на каждом из них есть антисептик для рук. А члены комиссии и наблюдатели работают в масках.

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