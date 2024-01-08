Выборы - 2024: на что нужно обратить внимание гражданам и как в целом продвигается кампания

Подготовка к проведению единого дня голосования в Беларуси набирает темпы. До завершения важного этапа выдвижения кандидатов в депутаты остается ровно неделя. Это первая электоральная кампания, в которую вступаем с новациями Избирательного кодекса. Изменения продиктованы временем и собственным опытом и в первую очередь связаны с укреплением электорального суверенитета. Теперь Беларусь не будет организовывать участки за рубежом и граждане иностранного государства не могут претендовать на выборные должности. Для простого избирателя правила остаются прежними: поддержка подписями потенциального кандидата на этапе выдвижения и активная гражданская позиция в день голосования.

Как готовимся к выборам депутатов всех уровней,расскажет Юлия Алферова.

Так глобально Беларусь еще никогда не подходила к смене депутатских составов. От сельских Советов до Палаты представителей - планируется, что в общей сложности будет избрано более 12,5 тыс. депутатов. Тем активнее этап подготовки, хотя пока и не такой заметный для простых граждан, как скажем, период агитации. До него, как показывает практика, дойдут не все, кто подал документы в окружные комиссии. Кто-то отсеивается еще на этапе проверки, хоть такие случаи и единичны по стране - второго шанса баллотироваться в этом году уже не будет.





Насчитывалось 10 членов инициативной группы, но на одного были внесены недостоверные сведения, улица не была указана. Это нарушение законодательства, с учетом чего его исключили из инициативной группы, осталось 9 из 10 - не хватает нужного количества. Игорь Тимашишин,председатель окружной избирательной комиссии № 103 г. Минска

До завершения этапа выдвижения кандидатов в депутаты еще неделя. Это время сбора подписей на пикетах и поквартирных обходах. Для тех, кто претендует в местные Советы, в эту избирательную кампанию изменили количество подписей до 1 % от проживающих в округе. Например, для тех, кто претендует в Минский городской Совет, достаточно набрать в среднем около 200. Тем же, кто нацелен на Палату представителей, необходимо найти как минимум 1000 единомышленников. Они, кстати, и сами находят претендентов, которым доверяют. Как поставить подпись в поддержку? Это один из самых частых вопросов, которые сегодня поступают в окружные комиссии.

Это звонки от инициативных граждан, которые хотели бы донести свою позицию, предложения до кандидатов в депутаты. Гражданам поясняем, что пока рано, регистрация не прошла, но как только будет зарегистрирован кандидат, информация будет передана кандидату.



Светлана Юреня, председатель окружной избирательной комиссии № 110 г. Минска

Регистрация кандидатов начнется сразу после завершения этапа выдвижения. Фактически с 15 по 30 января - две недели на проверку документов. После этого Беларусь вступит в самую активную фазу электоральной кампании - предвыборная агитация. Она запрещена до 31 января. И есть четкая грань, о чем могут говорить инициативные группы сегодня - о биографии и никаких деталей предвыборной программы. Да и в период агитации внимание к тому, что говорят и что делают кандидаты, будет не меньшим.





Александр Щекович, председатель Минской городской избирательной комиссии: Конечно, там есть определенные условия. Кандидат не имеет право призывать к срыву выборов или заниматься подкупом



Светлана Юреня, председатель окружной избирательной комиссии № 110 г. Минска

Выборы - тот самый маркер, который определяет, кто хозяин на своей земле. С момента обретения независимости нашей страной им был и остается белорусский народ. О новых вызовах и сложностях предстоящей кампании накануне говорил глава государства.

Минский район, 07.01.2024







"Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам. Нам надо сделать все, чтобы мы достойно прожили этот год и, подойдя к главному событию, достойно показали себя, что мы - хозяева на этой земле, мы - белорусский народ, натерпевшийся и настрадавшийся в своей истории, имеем право жить по собственным законам", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Беларусь выбирает свои национальные интересы. Это четко просматривается среди новаций Избирательного кодекса, где ключевая роль - электоральному суверенитету. Поэтому исключили любое влияние извне. Это касается в том числе финансирования и выдвижения на выборные должности граждан иностранного государства.

Сегодня я не вижу по тем людям, которые регистрируются, что это люди, которые наносят вред государству. Те, кто выдвигается, имеют весомый авторитет в нашем обществе, поэтому провокации, посмотрим, хотя я думаю, что их не будет. Это очень важный вопрос, мы помним 20-й год. Это защита наших коллег участковых комиссий, все схемы отработаны. Александр Щекович



