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Выборы делегатов ВНС от местных советов депутатов и гражданского общества стартуют в Беларуси 1 апреля
Новый этап избирательного марафона в Беларуси. Сегодня стартуют выборы делегатов Всебелорусского народного собрания от местных советов депутатов и гражданского общества.
Несколько недель длилось выдвижение кандидатов. За них активно голосовали в трудовых коллективах, профсоюзных и общественных организациях. Интересы белорусов в новом статусе ВНС будут представлять 1200 человек. Это те люди, которые занимают активную гражданскую позицию и готовы внести свой вклад в развитие и процветание страны. Подробности электоральной кампании рассказала Виктория Шаркова.
В полном составе в ВНС войдут депутаты Палаты представителей, избранные 25 февраля, и те, кто 4 апреля будет избран членом Совета Республики восьмого созыва. Выдвинут делегатов и от местных советов - 290 человек. От гражданского общества 400. Это члены нескольких общественных организаций: "Белой Руси", БРСМ, Белорусского объединения ветеранов, Белорусского союза женщин, Федерации профсоюзов.
Делегатам предстоит утвердить документы стратегического значения - Военную доктрину и Концепцию нацбезопасности. Именно их работа придаст дополнительную внутреннюю стабильность государству в случае обострения внешних и внутренних угроз.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Принцип формирования ВНС определен соответствующим законодательством: с измененной Конституцией и внесенными дополнениями в том числе законом о Всебелорусском народном собрании. Тот большой избирательный цикл, который мы запустили с ЕДГ, завершится открытием ВНС.Решения ВНС будут обязательными для исполнения. Они смогут отменять правовые акты, иные решения госорганов и должностных лиц. Исключение - решения судов.
Стать участником VII Всебелорусского народного собрания особенно почетно, ведь конституционные правки дают немало полномочий. Выборы делегатов будут проходить до 10 апреля. Что касается итогов, они станут известны не позднее 18-го числа.
Первое заседание VII Всебелорусского народного собрания состоится 24-25 апреля.
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