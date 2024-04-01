Выборы делегатов ВНС от местных советов депутатов и гражданского общества стартуют в Беларуси 1 апреля

Делегатам предстоит утвердить документы стратегического значения - Военную доктрину и Концепцию нацбезопасности. Именно их работа придаст дополнительную внутреннюю стабильность государству в случае обострения внешних и внутренних угроз.



Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Принцип формирования ВНС определен соответствующим законодательством: с измененной Конституцией и внесенными дополнениями в том числе законом о Всебелорусском народном собрании. Тот большой избирательный цикл, который мы запустили с ЕДГ, завершится открытием ВНС. Решения ВНС будут обязательными для исполнения. Они смогут отменять правовые акты, иные решения госорганов и должностных лиц. Исключение - решения судов.



Стать участником VII Всебелорусского народного собрания особенно почетно, ведь конституционные правки дают немало полномочий. Выборы делегатов будут проходить до 10 апреля. Что касается итогов, они станут известны не позднее 18-го числа.