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Выборы идут нормально, никаких чрезвычайных ситуаций нет - Карпенко

Выборы идут нормально, никаких чрезвычайных ситуаций нет - Карпенко

Выборы идут нормально, никаких чрезвычайных ситуаций нет. Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, сообщает БЕЛТА.

"Выборы идут нормально, никаких чрезвычайных ситуаций нет и вопросов, которые могли бы повлиять на проведение выборов, на свободу волеизъявления граждан. Во всяком случае у нас такой информации нет", - сказал Игорь Карпенко.

Фото: БЕЛТА

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