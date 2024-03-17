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Выборы президента России: небывалый ажиотаж на участках для голосования в Беларуси

Отдать свой голос на выборах президента могут и россияне, которые постоянно проживают, работают или учатся в Беларуси.

По стране открыто 6 избирательных участков - во всех областных центрах, а также в Минске, в здании Посольства России. Еще до открытия наблюдался небывалый ажиотаж. Работают участки до 8 вечера.


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Выборы идут штатно, открыты все шесть участков избирательных. На текущий момент уже проголосовали более 2,5 тысячи российских граждан. Я хотел бы поблагодарить белорусские власти за то, что они обеспечили необходимую поддержку и во время подготовки, и во время организации выборов.
Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси

На территории Беларуси зарегистрировано порядка 50 тысяч граждан России. Условия для волеизъявления созданы и для тех, кто приехал к нам на отдых. Так, по просьбе гостей страны, участников программы "Башкирское долголетие", специально изменили туристическую программу, чтобы каждый смог отдать свой голос.


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Действительно, очень приятная новость, что мы можем проголосовать на своих российских выборах, принять участие, поэтому с удовольствием это предложение приняла. Счастлива, что я за рубежом, в Беларуси, выполняю свой гражданский долг.
Вариса Асабина Гортуфа, гражданка России

А для кого-то именно сегодняшнее голосование стало первым шагом к участию в политической жизни.

Я хочу сказать, что это был мой первый раз. В голосовании хотелось посмотреть, что внутри консульства, и как это проходит. Ну и плюс я считаю, что это долг каждого гражданина Российской Федерации - выбрать себе президента.
Арсений Симченко, гражданин России

Напомним, в избирательный бюллетень попали представители нескольких парламентских фракций. Владимир Путин - главный фаворит на выборах - пошел самовыдвиженцем. Первые итоги голосования станут известны после 21:00.

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