Выборы президента России: небывалый ажиотаж на участках для голосования в Беларуси

Я хочу сказать, что это был мой первый раз. В голосовании хотелось посмотреть, что внутри консульства, и как это проходит. Ну и плюс я считаю, что это долг каждого гражданина Российской Федерации - выбрать себе президента.

Арсений Симченко, гражданин России