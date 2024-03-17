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Выборы президента России: небывалый ажиотаж на участках для голосования в Беларуси
Отдать свой голос на выборах президента могут и россияне, которые постоянно проживают, работают или учатся в Беларуси.
По стране открыто 6 избирательных участков - во всех областных центрах, а также в Минске, в здании Посольства России. Еще до открытия наблюдался небывалый ажиотаж. Работают участки до 8 вечера.
Выборы идут штатно, открыты все шесть участков избирательных. На текущий момент уже проголосовали более 2,5 тысячи российских граждан. Я хотел бы поблагодарить белорусские власти за то, что они обеспечили необходимую поддержку и во время подготовки, и во время организации выборов.
На территории Беларуси зарегистрировано порядка 50 тысяч граждан России. Условия для волеизъявления созданы и для тех, кто приехал к нам на отдых. Так, по просьбе гостей страны, участников программы "Башкирское долголетие", специально изменили туристическую программу, чтобы каждый смог отдать свой голос.
Действительно, очень приятная новость, что мы можем проголосовать на своих российских выборах, принять участие, поэтому с удовольствием это предложение приняла. Счастлива, что я за рубежом, в Беларуси, выполняю свой гражданский долг.
А для кого-то именно сегодняшнее голосование стало первым шагом к участию в политической жизни.
Я хочу сказать, что это был мой первый раз. В голосовании хотелось посмотреть, что внутри консульства, и как это проходит. Ну и плюс я считаю, что это долг каждого гражданина Российской Федерации - выбрать себе президента.
Напомним, в избирательный бюллетень попали представители нескольких парламентских фракций. Владимир Путин - главный фаворит на выборах - пошел самовыдвиженцем. Первые итоги голосования станут известны после 21:00.
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