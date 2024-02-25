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Выборы в Беларуси проходят по всем стандартам демократии - наблюдатель из Германии
Голосование в Беларуси соответствует всем демократическим стандартам и правилам. Таким мнением поделился независимый наблюдатель из Германии Гуннар Линдеманн. Политик со стажем, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" был приглашен в страну посольством Беларуси в ФРГ.
Мы посетили много участков, детально наблюдали за процессом голосования, граждане голосуют без каких-либо проблем. За это время никаких нарушений не выявлено, все в штатном режиме. У независимых политических наблюдателей со стороны различных политических объединений также нет замечаний. Мы проверили и кабинки для голосования, и урны - все по нормам и требованиям. Убедились также, что урны для голосования избирателей на дому опечатаны. Подытожу:выборы в Беларуси проходят по всем стандартам демократии.
Аккредитацию для наблюдения за выборами получили почти 300 международных экспертов. Мониторинг ведут представители Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ШОС, а также 23 независимых наблюдателя из Евросоюза и других стран.
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