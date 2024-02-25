Выборы в Беларуси проходят по всем стандартам демократии - наблюдатель из Германии

Мы посетили много участков, детально наблюдали за процессом голосования, граждане голосуют без каких-либо проблем. За это время никаких нарушений не выявлено, все в штатном режиме. У независимых политических наблюдателей со стороны различных политических объединений также нет замечаний. Мы проверили и кабинки для голосования, и урны - все по нормам и требованиям. Убедились также, что урны для голосования избирателей на дому опечатаны. Подытожу:выборы в Беларуси проходят по всем стандартам демократии.

Гуннар Линдеманн