Выборы в США, вооруженные конфликты и безопасность. Какие выводы делают в белорусской армии - в проекте "Диспозиция"

Выборы в США прописались в топе мировых новостей. Даже вооруженные конфликты отошли на второй план. А ведь именно безопасность - та область, которая может почувствовать на себе изменения после выборов в Америке. Это отчетливо понимают в белорусской армии и делают выводы. О некоторых из них - в проекте "Диспозиция".

Весть о прекращении Байденом электоральных баталий не пошатнула белорусскую армию. И хоть многие на планете паникуют, кушать не могут и думать забыли обо всем, кроме выборов в США, в наших войсках даже расписание не изменилось. Бойцы не вопиют "что будет дальше?" и в депрессию не впадают. Это в Европе сейчас собственную систему обороны радикально крепить собираются, опасаясь реформ Трампа и снижение военной поддержки, а у нас все заранее предусмотрено, под любую персону или событие. Система отлажена с учетом всех угроз. Даже водолазные спуски не отменили из-за мировых страстей! Волнительно все-таки на глубину идти, когда Байден снялся, ан нет - занятия полным ходом разворачиваются на Днепре. Пловцы изучают приемы, показавшие эффективность в Украине.

Здесь и представители групп разминирования, которые выполняют подводное разминирование, и представители инженерных подразделений, которые ведут разведку водных преград, занимаются обеспечением плава боевых машин у себя в частях. Люди здесь все опытные. В рамках этого сбора происходит проверка их квалификации, подтверждение либо повышение своих водолазных квалификаций. Антон Ляпич, руководитель водолазных работ

Странно, но в наших войсках даже не находят времени, чтобы обсудить, как там Камала Харрис. Что намерена предпринять? Это во всех ток-шоу сейчас аналитики упражняются касательно планов Харрис, а вот, к примеру, в учебном центре армии вчерашние новобранцы игнорируют политическую повестку. Подозрительную отстраненность даже демонстрируют. Наматывают себе километры на гусеницы и колеса, да и своих сильных женщин у нас хватает.

Сегодня первое вождение. Они отрабатывают навыки управления техникой вне дорог, ребята водят машину первый раз, поэтому, конечно, момент волнительный. Но все довольны. Самое главное - это боевой настрой, чтобы не боялись, не переживали, если что-то вдруг пойдет не так, чтобы не дрейфили. Екатерина Ловчая, руководитель занятия на учебном месте, 72 Объединенный учебный центр

Но может, на бойцов белорусских повлияла-таки харизма Трампа! Взрывная сила. Даже Илон Маск об экс-президенте США чуть не каждый день пишет. Главы государств теперь перед ним заискивают. Но поразительно: как-то без особого благоговения и пиетета к Трампу на белорусских полигонах обходится. И промашек не дают гвардейцы. А у артиллеристов так вообще своя харизма! И взрывная сила. Мста, Гиацинт, Гвоздика исключают даже у эвентуального оппонента надежду на успех. Какой тут пиетет.

Мы осваиваем новые виды работы, это как разведывательно-огневой контур, работаем в системе с беспилотной авиацией, также используем вычислительную технику, сейчас получили, опробуем еще одни программы. Уже, грубо говоря, такой старой работы нет - уже у нас идет полностью работа с закрытых огневых позиций, все заглублено, все спрятано, расчеты работают: один расчет - одна огневая позиция. Командир дивизиона "Мста-Б"