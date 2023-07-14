Выдача сертификатов ЦТ стартовала в Беларуси

В Беларуси стартовала выдача сертификатов централизованного тестирования. Абитуриент должен предъявить документ, удостоверяющий личность, также об образовании и пропуск с отметкой "Тестирование прошел".

Сертификаты можно забрать в том же учебном заведении, где писали ЦТ в основные дни сдачи экзамена. Тем, кто проходил испытание в резервные дни, документ начнут выдавать с 20 июля.