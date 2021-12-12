Выделение финансов на борьбу с COVID-19 в Беларуси идет в первоочередном порядке. Президент лично контролирует противоэпидемические мероприятия. Здравоохранение является приоритетом развития государства. В стране имеется достаточное количество койко-мест. Медицинских специалистов также хватает, отмечают в Минздраве.

С началом пандемии потребление кислорода увеличилось практически в 5 раз. Но поставки были бесперебойными. Из выделенных полутора тысяч аппаратов ИВЛ занято было чуть менее половины. Число точек подключения кислорода было увеличено заранее. Медицинскую помощь на амбулаторном этапе оказывали 1400 бригад. Их силами была обеспечена медпомощь примерно половине пациентов с пневмонией. Это позволило уменьшить нагрузку на коечный фонд.